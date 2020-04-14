Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

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14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Кудрин ждет трехкратного роста безработицы в РоссииФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для России это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как Россия справится с новым вызовом? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

Мы не послушали Грету Тунберг, но испугались коронавируса. И теперь обещания шведской активистки как будто бы сбываютсяФото: Zuma/ТАСС
Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Армия помогает устанавливать порядок в ЮАР – но нарушил его вовсе не коронавирусФото: NIC BOTHMA/ЕРА/ТАСС
Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию

Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

Алексей Алешковский, сценарист
История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
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              Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

                 14 апреля 2020, 13:52
              Фото: Rudolf/DPA/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              На самоизоляции людям не хватает новых тем для общения, так как они все свое время проводят друг с другом, поэтому, чтобы избежать конфликтов, должен образоваться лидер, отвечающий за эмоциональное равновесие, заявила газете ВЗГЛЯД психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

              С начала распространения коронавирусной инфекции в России, из-за которой народ вынужден самоизолироваться дома, количество обращений к психотерапевтам значительно возросло. Врачи опасаются, что в результате все это может привести к депрессиям, посттравматическим расстройствам, вспышкам домашнего насилия.

              «Нынешнюю самоизоляцию можно сравнить с резким изменением погоды – если внезапно становится холодно или жарко, наш организм начинает претерпевать, адаптируясь. То же самое сейчас происходит с психикой, просто нагрузка легла на общение с ограниченным кругом людей. Чем больше мы «переедаем» (в широком смысле слова), тем больше у нас идет отторжение», – говорит Полянова.

              Она объясняет, что ссоры на домашней самоизоляции совсем не означают, что семейная пара разлюбила друг друга, или родителям надоели их дети. Не зря супругам не рекомендуют вместе работать и проводить вместе 24 часа в сутки – нет новой информации, некоторым семьянинам просто нечем друг с другом поделиться.

              «Самая большая человеческая радость, это когда мы обмениваемся информацией, эмоциями, энергетикой и так далее. То есть люди элементарно устают друг от друга. Поэтому, если в семье есть лидер, это может быть отец, мать, ребенок - тот, кто обладает устойчивой нервной системой, которая хорошо структурирована, оптимист по темпераменту – должен удерживать психологическое здоровье всех находящихся рядом», – рассказывает Полянова.

              Психолог поясняет, что этот человек будет держать баланс в семье, привнося позитивное общение, разнообразие, устраивая досуг и организовывая дистанционную работу и обучение, что является непомерной ношей для взрослых и детей. Она подчеркивает, что не имеет в виду «диктатора», который разделит семейные обязанности, отгородив членов семьи друг от друга.

              Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова посоветовала родителям на самоизоляции не показывать свою обеспокоенность по ситуации с китайским коронавирусом детям, а также рассказала, что со стрессом помогут справиться тактильные контакты и совместная с семьей деятельность.

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