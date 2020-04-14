Эксперт объяснил причины создания союза Западных Штатов Америки

«Это еще не сепаратизм, но уже точно новое осмысление федерализма в США», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя объединение трех американских штатов – Калифорнии, Орегоны и Вашингтона для борьбы с COVID-19.

«Одна из причин создания такого союза – географическая. Калифорния, Орегон и Вашингтон находятся на Западном побережье США, где ранее был большой поток туристов из стран Юго-Восточной Азии. Эти штаты сильно пострадали от эпидемии коронавируса. Вашингтон и Орегон были одними из первых регионов, где начали диагностировать случаи заболевания. Сейчас им имеет смысл самоорганизоваться и победить вирус сообща», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Вторая причина – это попытка с помощью пакта обойти федеральное правительство и решать проблему своими силами в тех аспектах, где администрация Трампа не справляется. Как заявили сами губернаторы, они постараются отложить политические склоки и сконцентрировать все силы на борьбе с эпидемией коронавируса», – пояснил политолог.

По словам эксперта, в этом плане можно считать знаковым выступление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он призвал относиться к его штату, как к «Nation State». Он также отметил, что федеральное правительство больше не является надежным партнером штатов в вопросах здравоохранения и защиты прав меньшинств. Потому, по мнению губернатора, Калифорнии нужно ориентироваться на свои возможности. И если штат сможет покрыть дефицит медицинских товаров – тогда он начнет экспортировать какую-то их часть в другие регионы.

«В общем, это еще не сепаратизм, но уже точно новое осмысление федерализма в США. Да, разговоры о независимости отдельных штатов идут давно, и через какое-то время эта проблема станет актуальной. Но пока – это борьба за распределение полномочий между федеральным правительством и штатами», – резюмировал Дудаков.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Орегона Кейт Браун и губернатор Вашингтона Джей Инсли объявили о заключении «Пакта трех западных штатов». Соглашение подразумевает тесную координацию Западного побережья США в борьбе с COVID-19.

Губернаторы договорились совместно принимать решения по вопросам стратегии выхода из кризиса, опираясь на данные муниципальных властей. Также подразумевается координация усилий в сфере экономики и бизнеса.

Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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