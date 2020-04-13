Оказание услуг каршеринга приостановили в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил временно приостановить оказание услуг каршеринга в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт- Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, динамика заболеваемости коронавирусом в России больше не развивается по оптимистичному сценарию. Виной тому – безответственность и поверхностное отношение части граждан, особенно молодежи, к COVID-19.

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