Ситуацию с коронавирусом ухудшили «пофигисты»

Взгляд
13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
Разделы

За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
Перейти а раздел…

«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как Ухань праздновал окончание карантина

    Кто и как женился в СИЗО

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ВОЗ назвала причину ужесточения карантинных мер в Москве
              Кудрин предрек трехкратный рост числа безработных в РоссииВ России подтвердили 2558 новых случаев коронавирусаВопрос дня: Как получить цифровой пропуск в Москве?Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин
              Кремль призвал не сгущать краски в связи с ростом преступностиВ Москве разъяснили правила передвижения детейПсихолог объяснил рост числа нарушителей самоизоляции российским менталитетомВ пожарах в Чернобыльской зоне обвинили сталкеров
              Нарушившая режим самоизоляции пьяная москвичка бутылкой избила полицейскогоГоликова назвала «не очень приятными» цифры по коронавирусуЖители Германии призвали не ослаблять ограниченийЭкс-министр обороны Грузии осужден на пять лет за выступления против российских депутатов

              «единственное оружие»


              Эксперт призвала россиян «включить голову» ради борьбы с COVID-19

              популярный певец


              Стас Михайлов заразился коронавирусом

              модернизированные Т-90


              Первая партия «Прорывов» поступила в российскую армию

              Видео

              соглашение ОПЕК+


              За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

              Массовая изоляция


              Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

              Пасхальные богослужения


              Технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней

              воинские подвиги


              Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

              Одним словом – переживем


              Владимир Можегов: Либералы хуже печенегов и половцев

              Новая реальность


              Андрей Колесник: Коронавирус открыл элитам простые истины

              Мистическая случайность


              Дмитрий Родионов: Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?

              Ситуацию с коронавирусом ухудшили «пофигисты»

              Сейчас молодые люди заражаются COVID-19 чаще пожилых   13 апреля 2020, 14:44
              Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Динамика заболеваемости коронавирусом в России больше не развивается по оптимистичному сценарию. Виной тому – безответственность и поверхностное отношение части граждан, особенно молодежи, к COVID-19. По мнению экспертов, россияне имеют хорошие шансы победить инфекцию к лету, однако для этого надо задействовать простое и эффективное средство.

              Распространение коронавируса в России сменило динамику. Так, на утро понедельника подтверждено 2558 новых случаев COVID-19 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции, из них в столице – 11 513.

              И хотя эпидемиологическая картина в России по-прежнему выглядит значительно лучше, чем в странах Запада, ситуация с распространением инфекции в РФ больше не развивается по оптимистической траектории. Об этом накануне заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

              По ее словам, число заболевших с одной до 10 тысяч увеличивалось в разных странах неравномерно. В США на это ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании – восемь дней, в Австрии – 15 дней, а в России – 12 дней. В пяти странах при этом выявлено более 100 тыс. зараженных пациентов, в среднем на это потребовалось 15-18 дней, добавила Попович.

              Эксперт подчеркнула, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они находятся вне группы риска.

              В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, объясняя рост числа заразившихся в Москве, указала на проблему расслабленности населения. «Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», – подчеркнула Вуйнович.

              Накануне в мэрии Москвы также заявили, что на второй неделе самоизоляции жители столицы стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома. Из-за этого по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля для передвижения по городу на любом транспорте необходимо будет получить электронный пропуск. Аналогичные меры вводятся в Подмосковье и других регионах России.

              «Вообще самоизоляцию хорошо соблюдают в немецкоговорящих странах. А в Италии люди ходили друг к другу в гости, потому и ситуация у них сложная. Есть народы очень дисциплинированные, а есть такие, как мы», – рассказал газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

              И действительно: 44% немцев в ходе соцопросов высказываются за продление карантина в Германии, еще 12% согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8% выступает за их полное снятие. Впрочем, противники карантина в Германии все же соблюдают предписания властей.

              В Москве, по данным социологов, статистика схожая: 69% москвичей согласны с ограничениями в рамках борьбы с COVID-19, но 28% выступают против каких-либо ограничений. Причем отрицательно отвечают респонденты в возрасте 18-24 лет (42%) и граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

              На ваш взгляд

               
              Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?




              По мнению Макарова, таких людей можно назвать «пофигистами». «Они действительно расслабились, считают, что заболевание протекает легко и что можно так пофигистично относиться к этому. К тому же люди просто устали сидеть дома. Им трудно находиться в четырех стенах, поэтому они пошли на улицу», – поясняет Макаров.

              В свою очередь Лариса Попович считает, что некоторые россияне не понимают серьезности ситуации и не боятся взрывного роста заболеваемости. Это может привести к коллапсу системы здравоохранения.

              «Ситуация серьезная, и единственное оружие против заражения коронавирусом – самодисциплина. Дальнейший сценарий развития ситуации будет зависеть от того, насколько дисциплина будет соблюдаться», – сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

              «Эта напасть никого не минет. Здесь нет отдельных групп риска, в группе риска все. Сейчас молодые люди заражаются чаще, чем пожилые. Мы мало рассказываем о серьезности заболевания. Нужно усилить информационную и пропагандистскую часть работы в СМИ», – подчеркнула эксперт.

              С ней соглашается член Центрального штаба ОНФ, победитель конкурса «Учитель года – 2017» Илья Демаков. По его словам, беспечность молодых людей можно объяснить содержанием той информационной среды, в которой они находятся.

              «Информационная среда не стимулирует молодых людей к строгой самоизоляции. Школы, техникумы, вузы и СМИ должны открыто говорить об опасностях болезни, о ее последствиях, в том числе индивидуальных. Нужно больше материалов на эту тему. Тогда это сыграет свою роль, и эффективность самоизоляции среди молодых граждан повысится», – сказал Демаков газете ВЗГЛЯД.

              В то же время сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что новые ограничительные меры привели к уменьшению «праздношатающихся граждан на улицах». «Грубо говоря, тех, кто едет на шашлыки, стало меньше. Значит, меры упреждения потихоньку начинают работать», – добавил собеседник.

              «Но сейчас наступил тот момент, когда от людей требуется ответственность и самодисциплина.

              Кому режим работы позволяет уйти в самоизоляцию – обязаны это сделать. Остальные же должны соблюдать максимальные меры предосторожности», – подчеркнул Долгов.

              При этом эксперты и политики в унисон утверждают: скорость выхода из режима самоизоляции зависит от каждого россиянина. «Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», – сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

              Ей вторит и Лариса Попович. «То, как будет выглядеть кривая заболеваемости, зависит от нас с вами. Пик может быть гладким, как в Греции, а может быть, как в США, словно Эверест. Мы надеялись, что «вершина холма» в России будет плавной, но поведение населения спровоцировало более острый подъем. Надеюсь, к 20-м числам апреля ситуация стабилизируется, и мы выйдем на плато», – резюмировала эксперт.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............