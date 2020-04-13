Ситуацию с коронавирусом ухудшили «пофигисты»

Динамика заболеваемости коронавирусом в России больше не развивается по оптимистичному сценарию. Виной тому – безответственность и поверхностное отношение части граждан, особенно молодежи, к COVID-19. По мнению экспертов, россияне имеют хорошие шансы победить инфекцию к лету, однако для этого надо задействовать простое и эффективное средство.

Распространение коронавируса в России сменило динамику. Так, на утро понедельника подтверждено 2558 новых случаев COVID-19 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции, из них в столице – 11 513.

И хотя эпидемиологическая картина в России по-прежнему выглядит значительно лучше, чем в странах Запада, ситуация с распространением инфекции в РФ больше не развивается по оптимистической траектории. Об этом накануне заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, число заболевших с одной до 10 тысяч увеличивалось в разных странах неравномерно. В США на это ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании – восемь дней, в Австрии – 15 дней, а в России – 12 дней. В пяти странах при этом выявлено более 100 тыс. зараженных пациентов, в среднем на это потребовалось 15-18 дней, добавила Попович.

Эксперт подчеркнула, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они находятся вне группы риска.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, объясняя рост числа заразившихся в Москве, указала на проблему расслабленности населения. «Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», – подчеркнула Вуйнович.

Накануне в мэрии Москвы также заявили, что на второй неделе самоизоляции жители столицы стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома. Из-за этого по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля для передвижения по городу на любом транспорте необходимо будет получить электронный пропуск. Аналогичные меры вводятся в Подмосковье и других регионах России.

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«Вообще самоизоляцию хорошо соблюдают в немецкоговорящих странах. А в Италии люди ходили друг к другу в гости, потому и ситуация у них сложная. Есть народы очень дисциплинированные, а есть такие, как мы», – рассказал газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

И действительно: 44% немцев в ходе соцопросов высказываются за продление карантина в Германии, еще 12% согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8% выступает за их полное снятие. Впрочем, противники карантина в Германии все же соблюдают предписания властей.

В Москве, по данным социологов, статистика схожая: 69% москвичей согласны с ограничениями в рамках борьбы с COVID-19, но 28% выступают против каких-либо ограничений. Причем отрицательно отвечают респонденты в возрасте 18-24 лет (42%) и граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

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По мнению Макарова, таких людей можно назвать «пофигистами». «Они действительно расслабились, считают, что заболевание протекает легко и что можно так пофигистично относиться к этому. К тому же люди просто устали сидеть дома. Им трудно находиться в четырех стенах, поэтому они пошли на улицу», – поясняет Макаров.

В свою очередь Лариса Попович считает, что некоторые россияне не понимают серьезности ситуации и не боятся взрывного роста заболеваемости. Это может привести к коллапсу системы здравоохранения.

«Ситуация серьезная, и единственное оружие против заражения коронавирусом – самодисциплина. Дальнейший сценарий развития ситуации будет зависеть от того, насколько дисциплина будет соблюдаться», – сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

«Эта напасть никого не минет. Здесь нет отдельных групп риска, в группе риска все. Сейчас молодые люди заражаются чаще, чем пожилые. Мы мало рассказываем о серьезности заболевания. Нужно усилить информационную и пропагандистскую часть работы в СМИ», – подчеркнула эксперт.

С ней соглашается член Центрального штаба ОНФ, победитель конкурса «Учитель года – 2017» Илья Демаков. По его словам, беспечность молодых людей можно объяснить содержанием той информационной среды, в которой они находятся.

«Информационная среда не стимулирует молодых людей к строгой самоизоляции. Школы, техникумы, вузы и СМИ должны открыто говорить об опасностях болезни, о ее последствиях, в том числе индивидуальных. Нужно больше материалов на эту тему. Тогда это сыграет свою роль, и эффективность самоизоляции среди молодых граждан повысится», – сказал Демаков газете ВЗГЛЯД.

В то же время сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что новые ограничительные меры привели к уменьшению «праздношатающихся граждан на улицах». «Грубо говоря, тех, кто едет на шашлыки, стало меньше. Значит, меры упреждения потихоньку начинают работать», – добавил собеседник.

«Но сейчас наступил тот момент, когда от людей требуется ответственность и самодисциплина.

Кому режим работы позволяет уйти в самоизоляцию – обязаны это сделать. Остальные же должны соблюдать максимальные меры предосторожности», – подчеркнул Долгов.

При этом эксперты и политики в унисон утверждают: скорость выхода из режима самоизоляции зависит от каждого россиянина. «Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», – сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ей вторит и Лариса Попович. «То, как будет выглядеть кривая заболеваемости, зависит от нас с вами. Пик может быть гладким, как в Греции, а может быть, как в США, словно Эверест. Мы надеялись, что «вершина холма» в России будет плавной, но поведение населения спровоцировало более острый подъем. Надеюсь, к 20-м числам апреля ситуация стабилизируется, и мы выйдем на плато», – резюмировала эксперт.

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