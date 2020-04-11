В правительстве Москвы заявили о расслабившихся на второй неделе самоизоляции москвичах

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на второй неделе самоизоляции жители города стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается эпидемиологическая ситуация в городе, и тот сценарий, который начинает разворачиваться, не может у нас не вызывать тревогу. Если на первой неделе нерабочей мы видим, что граждане с достаточной ответственностью подошли к новой ситуации, соблюдали режим самоизоляции, резко снизилось количество машин, которые ездили по городу, и людей, <...> то на второй неделе мы видим, что жители немножко расслабились и начали пренебрегать правилами», – пояснила Ракова в эфире «Москва-24», передает ТАСС.

По ее словам, на улицах столицы резко возросло количество автомобилей и гуляющих людей.

«Это, конечно же, не могло не подтолкнуть нас к тому, чтобы ужесточить правила», – сказала заммэра.

Она призвала жителей города более ответственно относиться к мерам предосторожности.

«Понимаем, что оставаться дома трудно и физически, и психологически, но это абсолютно необходимо для того, чтобы обезопасить всех жителей города. Чем ответственнее мы будем относиться к тем правилам, которые установлены, тем быстрее мы сможем справиться с эпидемией и вернуться к нормальному образу жизни», – заключила Ракова.

В субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, больницы работают чрезвычайно напряженно.