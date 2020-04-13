В России заявили о смене развития ситуации с коронавирусом

Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«На самом деле, конечно достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», – рассказала она в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По ее словам, число заболевших с 1 до 10 тыс. увеличивалось в разных странах неравномерно. В США на это ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании – восемь дней, в Австрии – 15 дней, а в России – 12 дней. В пяти странах при этом выявлено более 100 тыс. зараженных пациентов, в среднем на это потребовалось 15-18 дней, добавила Попович.

Эксперт подчеркнула, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска.

При этом она уточнила, что даже у молодежи осложнения от коронавируса могут быть очень серьезными.

«Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции», – заключила она.

Ранее ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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