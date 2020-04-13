В итальянском Венето разрешили проводить пикники

Губернатор северной итальянской области Венето Лука Дзайя подписал распоряжение о введении некоторого послабления карантина. В частности, в ближайшие праздники – 25 апреля (День освобождения от фашизма и нацизма) и 1 мая – жителям разрешается выехать на пикники на открытом воздухе, но только на собственные участки и в узком семейном кругу.

Также Дзайя снял ограничение на удаление от места жительства больше, чем на 200 м, в том числе для занятий спортом, передает ТАСС.

В Венето удалось взять под контроль распространение заражений. Область находится на четвертом месте с 14 тыс. 251 случаем заражения, из которых летальным исходом закончились 882 случая. Для сравнения в соседней Ломбардии от последствий коронавируса скончались почти 11 тыс. человек.

Действующий с 10 марта карантин, включающий прекращение всей коммерческой деятельности и ограничение на передвижение населения, был ранее продлен до 3 мая на национальном уровне. В то же время правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей с 14 апреля. В Риме этот срок может сдвинуться до 20 апреля.

Напомним, всего число жертв коронавируса в Италии достигло 20 тыс. человек.

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