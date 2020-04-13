Глава Забайкалья раскритиковал жителей за нарушение самоизоляции

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил недовольство жителями региона, которые массово нарушают режим самоизоляции из-за коронавируса.

По словам Осипова, жители «свободно ходят, ездят, занимаются своими делами», несмотря на введенные ограничительные меры, передает Чита.ру.

Губернатор особо подчеркнул масштабность мировых проблем с коронавирусом.

«Более 20 тыс. погибших в США, под 20 тыс. – в Италии и Испании. Коронавирусными больными забиты все больницы Москвы, где были десятками выделены федеральные учреждения. В регионе, в котором медицина на принципиально другом уровне оснащенности, где лучшие медицинские учреждения страны. Это должно заставить озаботится вопросами личной безопасности», – отметил он.

На сегодня в Забайкалье подтверждены 14 случаев коронавируса, еще семь человек находятся под подозрением.

По словам Осипова, четырехкратный рост числа заболевших за неделю – «одна из худших динамик в стране».

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека. В России ранее подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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