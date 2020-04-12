Въезды в Москву частично перекрыли

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение, закрыты по несколько полос, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что на въездах стоят ограждения, полицейские могут проверить водителей.

«Со среды, 15 апреля, жителей из других регионов в столицу будут пропускать только при наличии цифрового пропуска», – отметил источник.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начнут постепенно вводить пропускной режим.