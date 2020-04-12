Москвича спасли от падения с 15 этажа и наказали за нарушение самоизоляции

В Москве сотрудники полиции спасли москвича, который едва не упал с 15-го этажа дома при попытке сделать селфи, после чего составили на него протокол об административном правонарушении за нарушение режима самоизоляции.

По данным ГУ МВД, в полицию сообщили, что на Рождественской улице на 15-м этаже многоквартирного дома мужчина повис на карнизе окна, передает RT.

«Оказалось, что 36-летний житель Некрасовки, открыв окно, решил сделать селфи на подоконнике, однако не удержался и сорвался, успев зацепиться при этом руками за карниз», – сообщает ведомство.

Сожительница мужчины пыталась помочь ему, но ей не хватило сил. Полицейские, прибывшие по вызову, втянули мужчину в помещение, после чего пару доставили в опорный пункт полиции. Там они дали объяснения.

«В ходе опроса участковый установил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП России», – заявили в МВД.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на второй неделе самоизоляции жители города стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД