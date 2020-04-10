Синоптик: Россияне не заметят неточностей в прогнозах погоды из-за последствий коронавируса

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Синоптик: Россияне не заметят неточностей в прогнозах погоды из-за последствий коронавируса

                 10 апреля 2020, 21:00
              Фото: Fabian Strauch/DPA/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Несмотря на то, что в России временно прекращено авиасообщение, обыватель вряд ли заметит какие-то неточности в передаче прогноза погоды, так как данные поступают и с других средств наблюдений, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

              В Гидрометцентре предупредили, что из-за того, в борьбе с коронавирусной инфекцией многие страны приостановили международное авиасообщение, точность прогнозов погоды временно снизится. На борту иностранных лайнеров установлены приборы, передающие на землю данные о скорости ветра, влажности, температуре и давлении в воздухе.

              «Я думаю, что по большому счету обыватель даже не заметит, что как-то ухудшилась точность прогноза погоды. Для специалистов, возможно, будут видны изменения на 1 – 1,5 %.  В какой-то степени это скажется на качестве моделирования. Но, даже если взять в пример наш центр, то мы используем несколько десятков моделирований атмосферы, и какого-то серьезного ухудшения качества прогнозов в этой связи я не вижу», – говорит Тишковец.

              Сама по себе глобальная система наблюдений всемирной службы погоды объединяет средства наблюдения, развернутые на суше, где расположена большая часть станций, в море, воздухе и космическом пространстве, рассказывает синоптик. Если смотреть на карту сообщений, которые передаются с самолетов гражданской авиации, то основная концентрация идет над Северной Америкой, севером Атлантики и Австралией. Другие районы освещены достаточно слабо.

              «Америка, например, возможно, пострадает, потому что у нее более жесткий климат, аллея торнадо, континент расположен между двух океанов, резкие контрасты. Вероятно, для их метеорологов данные с лайнеров жизненно важны, а для евразийской территории я бы не сказал, что это может быть как-то значительно. Нам достаточно и других источников, чтобы минимизировать какие-либо неточности», – считает Тишковец.

              С 23 марта Россия временно приостановила международное авиасообщения из-за распространения коронавируса нового типа. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.


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