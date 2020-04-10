В МИД Чехии оправдались по поводу перемещения памятника Коневу

Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в России законы по этому поводу еще изучат юристы, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

«Перемещение памятника (Коневу) не нарушает ни один из действующих международных договоров между Чехией и Россией. Что касается нового российского законодательства, мы в данный момент не знаем детали, поэтому не можем его подробно комментировать. В ближайшее время его будут изучать юристы», – передает РИА «Новости» слова Штиховой.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в России и за рубежом.

Ранее власти Чехии осудили снятие муниципальными властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу.

Пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек сообщил, что Чехия получила письмо Шойгу с просьбой передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, но не может пойти навстречу российской стороне.

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