Трамп придумал новый план помощи нефтяникам

Администрация президента США Дональда Трампа нашла способ помочь энергетическим компаниям в условиях нефтяных войн, пишет Reuters.

Как сообщил источник агентства, Трамп планирует сдавать в аренду компаниям помещения для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве США.

Напомним, в середине марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва в нынешних условиях, когда цены на черное золото резко снизились. Тогда он потребовал «до верху заполнить» резервы. Однако финансирование этого плана не одобрил Конгресс, Трампу пришлось отказаться от задуманного.

Как отмечает Reuters, новый план Трампа помог бы США справиться с растущим избытком сырой нефти, грозящим переполнить коммерческие резервуары для хранения и свалить цены на сырье в еще больший штопор, поскольку стоимость нефти и так падает в связи с пандемией коронавируса.

Источник агентства добавил, что новый план Трампа может быть оглашен уже в среду.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. Трамп призываю России и Саудовскую Аравию договориться по нефти.

Между тем аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин предположил, что победителем в нефтяной войне выйдет наиболее сильно пострадавшая от нее сланцевая индустрия США.