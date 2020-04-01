Эксперт оценил последствия падения цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня

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1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...

РЖД расширят российскому углю дорогу на Восток

Павел Иванкин, председатель Экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта
Спрос на уголь есть, со стороны государств азиатско-тихоокеанского региона он стабильно растет. Надо просто доставить груз по назначению. Кроме железнодорожников с этим никто не справится. Подробности...

Бремя белого человека многим не по плечу

Алексей Алешковский, сценарист
Политическая мораль всегда готтентотская; человек частный тоже может ее исповедовать, но тогда ему не следует прикидываться носителем морали христианской. Трусы и крестик тоже познаются в сравнении. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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              Эксперт оценил последствия падения цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня

                 1 апреля 2020, 12:02
              Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

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              «Европейские компании накопили газ в хранилищах, к тому же из-за распространения коронавируса объемы потребления газа упали в Европе и Азии», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал падение цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня.

              «Для России это будет означать снижение поступлений в бюджет от экспортной пошлины на газ. Возможно, объемы поставок в 2020 году снизятся до 170-180 млрд кубометров с рекордных 200 млрд кубометров. Если Газпром получит меньше прибыли – он выплатит меньше дивидендов, в том числе, государству. Поэтому будут финансовые потери», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              «Европейские компании и Газпром весь прошлый год закачивали газ в подземные хранилища, рассчитывая на прекращение транзита через Украину, – поясняет Юшков. – Но транзит остался, а при теплой зиме европейцы вышли из отопительного сезона с большим запасом газа. Кроме того, из-за ситуации с распространением коронавируса снизились объемы потребления газа в Китае, Азии в целом и в Европе. Поэтому на спотовом рынке цены находятся на очень низком уровне». 

              Эксперт также предположил, что многие игроки захотят пересмотреть долгосрочные контакты. К примеру, на днях Армения обратилась с подобной просьбой. «У них фиксированная стоимость около 160 долларов за тысячу кубометров газа. Если сравнивать в европейскими спотовыми ценами, то такая цена выглядит высокой. Также будет делать и Белоруссия. Нынешняя цена в 127 долларов выглядит привлекательной. Но, думаю, Минск обратится с аналогичной просьбой», – спрогнозировал собеседник.

              При этом Юшков подчеркнул, что «ничего смертельного» для России в этом нет. «Если за 2018 год около 40 % доходов бюджета шли из нефтегазового комплекса, то 15 % из них – это газовая составляющая. За ближайшее время с рынка уйдут излишки газа, и все будет зависеть от климата следующей зимы», – резюмировал эксперт.

              Напомним, спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.

              Теперь цена газа в самых западных областях России – Ленинградской и Смоленской (59 долларов за 1 тыс. кубометров), увеличенная только на экспортную таможенную пошлину (30%, 84-85 долларов) – превышает котировки на европейских хабах.

              В то же время спотовые цены на газ в Европе падают ниже 80 долларов за 1 тыс. кубометров.

              Ранее газета ВЗГЛЯД также писала, что ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки – компания снизила цену на газ для Болгарии на 40%.

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