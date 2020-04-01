ВОЗ объяснила отсутствие статистики о выздоровевших от COVID-19

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич объяснил, почему ВОЗ перестала публиковать информацию о количестве выздоровевших от COVID-19.

«Что касается случаев выздоровления за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные», – приводит его слова РИА «Новости».

Язаревич добавил, что во многих странах у людей «еще не было шанса поправиться», поэтому по мере развития ситуации могут появиться новые данные.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Он напомнил, что COVID-19 – новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о выработке иммунитета к вирусу и как определить, что пациент здоров.

Согласно рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после проведения последовательно, с разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

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