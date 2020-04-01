В Татарстане приняли регламент получения спецпропусков на время самоизоляции

В Татарстане утвержден регламент получения спецпропусков на период самоизоляции на фоне коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Только что подписано постановление. Правительство республики утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции. Для этого необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС-сообщение на короткий номер», – цитирует Галимову ТАСС.

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По словам Галимовой, жителям республики необходимо отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. В ответ придет СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации, который необходимо отправить повторным СМС-сообщением на номер 2590 с текстом «ЦЕЛЬ» и указать цели передвижения.

«Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещение почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, или оказания им помощи», – сказала Галимова.

Передвижение считают разрешенным, если человек получил ответное сообщение с уникальным кодом разрешения, там указывается период его действия. Постановлением также утверждена форма справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для места к следованию работы. Она не распространяется на передвижение по территории региона, не связанное с выполнением служебных обязанностей, уточнила она.

По словам Галимовой, получение разрешения не требуется в случае обращения за экстренной медпомощью и случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также покупке продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. К вечеру вторника режим самоизоляции ввели в 53 регионах России.

В России за последние сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших на 31 марта – 2 тыс. 337 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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