Ирландия отказалась от парада в день святого Патрика

Правительство Ирландии приняло решение отменить парады в честь дня святого Патрика, в том числе крупнейший в Дублине, из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал RTE.

Речь идет о крупных мероприятиях, небольшие и средние мероприятия в день святого Патрика пройдут по расписанию, передает «Интерфакс».

В Ирландии в настоящий момент зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом, в Северной Ирландии – 12 случаев.