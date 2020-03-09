В Иране от коронавируса умерли 237 человек

Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 7 тыс. человек, умерли 237, сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Иранской республики Киянуш Джаханпур.

«На сегодняшний день зафиксирован 7161 случай коронавируса в стране», – передает его слова ТАСС.

Джаханпур добавил, что умерли 237 человек.

Отметим, что Иран находится на втором месте по уровню смерти от коронавируса. На первом – Италия, где погибает каждый двадцатый зараженный коронавирусом нового типа. Китай – на третьем месте.