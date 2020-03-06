«Миротворец» сообщил о «ликвидации» погибшего в Москве шахматиста

Гроссмейстер Станислав Богданович, найденный погибшим в Москве, был внесен в базу украинского сайте «Миротворец». После его смерти на портале появилась запись «ликвидирован».

2 марта Станислав сыграл в интернет-матче на стороне России против Украины, после этого шахматиста начали травить в Сети, сообщает «Страна.ua».

«Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на чесскоме. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает почему я играл за Россию. Первое – мне за это задонатили ... Второе - я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво будучи гостем выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. И третье - считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Может быть, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то всякий конфликт уже был бы исчерпан», – цитирует издание запись гроссмейстера в соцсетях.

3 марта Богдановича внесли в список сайта «Миротворец» как «участника пропагандистских антиукраинских акций России, занимающегося манипулированием общественно значимой информации, а также отрицающего факты российской агрессии».

После его смерти на «Миротворце» появилась запись о том, что Богданович ликвидирован в Москве.

Напомним, в московской квартире были найдены тела 26-летнего шахматиста и его 18-летней подруги Александры Вернигоры. На их головах были надеты пакеты, предположительно, они погибли от веселящего газа. Также сообщалось, что у Богдановича обнаружены следы уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы.