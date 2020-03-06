У умерших в Москве украинских шахматистов обнаружили следы от уколов

На телах умерших в Москве украинских шахматистов – 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры – были обнаружены следы от инъекций.

У Богдановича обнаружены следы уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что на головах у шахматистов были полиэтиленовые мешки. Также криминалисты обнаружили газовый баллон.

По предварительной версии, Богданович и Вернигора отравились «веселящим газом».

Уроженец Одессы Богданович становился серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет. В 2010 году он стал чемпионом Одессы, а спустя три года – чемпионом Украины по быстрым шахматам. Молодой человек имел звания гроссмейстера и международного мастера.

Вернигора также профессионально занималась шахматами, однако после переезда в Россию у нее не было выступлений на профессиональном уровне.