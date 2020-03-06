Путин рассказал, что считает высшим счастьем для человека

Высшим счастьем для человека является воспитание ребенка, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности в Иваново.

«Не могу не отреагировать. Вы сказали так: главная задача, так приятно это слушать. У женщин много других главных задач, но эта точно одна из главных», – ответил Путин на слова о том, что рождение и воспитание детей являются главной задачей женщины, сообщает РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что семьи, в которых вторые дети родились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить маткапитал в повышенном размере.

«Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует», – сказал Путин, подчеркнув, что в центре этого процесса всегда стоит женщина, мама.

Президент также сказал о необходимости расширять программу строительства яслей и детсадов. Путин отреагировал на просьбу содействовать открытию в помощь молодым родителям детских садов и комнат матерей и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах.

«В некоторых субъектах такие попытки предпринимаются, когда в вузах создается определенная инфраструктура, чтобы поддержать молодых мамочек. Но должен вам сказать, я тоже знаком с этой практикой, она не получила такого большого распространения, потому что для вузов это обременительно <...>», – приводит слова лавы государства ТАСС.

«Там, где вузы в состоянии это сделать, мы готовы их поддержать <...>, постараемся через регионы это сделать. Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы – это завершение программы строительства новых яслей и детских садов», – сказал президент. Путин отметил, что эта программа уже практически завершена, но «надо ее просто расширять».

Президент добавил, что нужно «создавать различные условия льготного пребывания» в дошкольных учреждениях детей студентов.

Ранее Путин заявил о необходимости упрощения оформления материнского капитала и переводе его в дальнейшем в электронный формат.