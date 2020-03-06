Глава дипломатии ЕС захотел перед Россией посетить Донбасс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует в скором времени посетить Украину, после чего отправится в Россию.

«Сначала я должен поехать на Украину. Я думаю, что буду в Донбассе в следующий понедельник или через понедельник», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Боррель заявил, что Евросоюзу нужно усилить взаимодействие с Россией.