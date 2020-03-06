Большинство россиян оказалось против женщин на высших должностях

В России с 2016 года резко снизилось число тех, кто хотел бы видеть женщину в роли политика, свидетельствуют результаты совместного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

«Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%», – передает ТАСС результаты исследования.

Отмечается при этом, что наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства. Доля же тех, кто скорее не хотел бы видеть женщину на этих позициях, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 13 процентных пунктов: с 7% до 20%.

До 21% (был 31% в 2016 году) снизилась доля россиян, которые скорее хотели бы видеть женщину на посту президента. Доля тех, кто скорее не хотел бы этого, напротив, увеличилась с 61% до 68%.

В 2020 году лишь 31% россиян хотели бы видеть женщину на посту премьер-министра (в 2016-м такого мнения придерживались 55%). Большинство (56% опрошенных) россиян скорее не хотят такого развития событий – четыре года назад их было 36%.

Женщину – лидера партии в 2016 году хотели бы видеть 66%, а в 2020 году доля тех, кто придерживается такого мнения, сократилась до 51%. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 26% до 35%.

Женщину-руководителя фракции или комитета Госдумы в 2016 году скорее хотели бы видеть 59% респондентов, а в 2020 году об этом заявили только 51% россиян. Доля тех, кто скорее не хотел бы этого, с 2016 года выросла с 30% до 35%.

Примечательно, что мужчины и женщины в России практически единодушны в нежелании видеть женщину на позициях во власти, на которых принимаются ключевые решения. Так, 68% мужчин и женщин не хотели бы, чтобы во главе страны стояла женщина. Кроме того, % мужчин и 55% женщин соответственно не хотели бы женщины-премьера.

Представители молодого поколения, по данным ВЦИОМ и ЦПК, благосклоннее относятся к идее женщины-президента. «В возрастной группе от 18 до 24 лет 43%, против 21% по выборке в целом, скорее хотели бы видеть женщину на этом посту. <...> При этом в наиболее возрастной категории 60+ меньше всего желающих видеть женщину президентом (78% против 68% по выборке в целом)», – говорится в исследовании.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще хотят видеть женщину на посту президента (32%) или премьер-министра (40%). В городах с населением 100-150 тыс. и 500-950 тыс. человек хотели бы, чтобы женщина была избрана президентом, 21% и 22% соответственно .

В качестве конкретных примеров женщины-политика опрошенные чаще выбирают уже состоявшихся персон. Так, 19% упомянули спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, 11% – официального представителя МИД России Марию Захарову, 5% – главу ЦИК Эллу Памфилову и столько же – главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

По 4% респондентов назвали главреда RT Маргариту Симоньян, Татьяну Голикову и Аллу Пугачеву, 2% – Ксению Собчак и 1% – Ольгу Бузову.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью 1 марта 2020 года среди 1600 россияне старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, смещение в данные опросов могут также вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Ранее президент Владимир Путин оценил возможность избрания женщины на пост главы государства. Он подчеркивал, что с точки зрения управления страной требования о компетентности и порядочности не могут отличаться по гендерным признакам. По его словам, «женщина приносит в политику женское начало, меньше агрессии и это безусловно будет востребовано».