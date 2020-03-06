Число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80,5 тыс. человек

Госкомитет Китая по здравоохранению и организация центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве Южной Кореи опубликовали обновленные данные по распространению коронавируса.

В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

Два человека скончались в Гонконге, один – на Тайване, передает РИА «Новости».

Излечились 53 тыс. 726 человек.

За последние сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения, скончались 30 человек.

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 518 новых случаев заражения коронавирусом. В результате их общее число выросло до 6 тыс. 284. Умерли 42 человека.

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