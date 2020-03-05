Ведущий призвал украинскую группу не ехать на «Евровидение» из-за Little Big

Украинский ведущий Владимир Остапчук призвал представляющую страну на «Евровидении» группу Go_A не покупать билеты, так как победу точно одержит российская группа Little Big.

Перед концертом украинской группы KAZKA во Дворце Спорта Остапчук заявил: «Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все ж знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну как бы, никто не сомневается даже», – сказал ведущий.

Украинская публика на высказывание ведущего отреагировали гулом негодования, этот момент появился в Instagram-stories ведущего, которые публикует «Страна.ua».

Ранее украинская исполнительница Яна Шамаева, выступающая под псевдонимом Jerry Heil, предсказала победу российского коллектива Little Big на «Евровидении» и попала под шквал критики со стороны соотечественников.

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на «Евровидение – 2020» отправится питерская группа Little Big, известная в том числе в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.

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