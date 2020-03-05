Вильфанд назвал прошедшую зиму одной из самых мрачных

Прошедшая зима в Москве стала одной из самых мрачных, поскольку солнце светило крайне мало, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных, в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего 8 часов солнечного сияния. Оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Он отметил, что и в феврале солнце светило очень мало – порядка 52 часов, то есть на 45% меньше, чем обычно.

Вильфанд также заявил, что прошедшая зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в России.

«Температура зимы на всей территории России была экстремальной, на 1,3 градуса выше, чем рекордный показатель зимы 2015-2016 годов», – отметил он.

Синоптик напомнил, что прошедшая зима была экстремально теплой в Северном полушарии, среднее значение температуры совпало с аналогичным показателем зимы 2015-2016 годов. При этом самые высокие температуры в этот сезон были зафиксированы в Европе.

Кроме того, Вильфанд отметил, что этой зимой в Москве впервые была зарегистрирована средняя температура выше нуля.

По его словам, средняя зимняя температура составила 0,3 градуса. По словам метеоролога, таким образом средняя температура на три градуса превысила рекорд, установленный в 1966-1967 годах.

При этом теплая зима, по мнению Вильфанда, может быть не связана с глобальными изменениями климата, «это еще нужно доказать».

Он также добавил, что «Москва не станет курортным городом». Хотя чаще погода зимой будет либо экстремально теплой, или экстремально холодной, подчеркнул Вильфанд.

«Эта зима – это статистический выброс. Такие зимы будут повторяться чаще, но рассчитывать, что это будет постоянно, не надо», – сказал он.

Ранее синоптики предрекли в ближайшие дни новые температурные рекорды.

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