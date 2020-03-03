Синоптики предрекли в ближайшие дни новые температурные рекорды

В среду и четверг очередные температурные рекорды ожидаются в Москве. Они побьют рекорды, установленные 61 год и 25 лет назад, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что завтра и послезавтра температура будет очень высокая. Ранее максимально значение для 4 марта было зафиксировано в 1959 году, оно составляло 7,5 градуса. Мы думаем, что завтра этот рекорд падет, поскольку мы прогнозируем 8-10 градусов тепла», – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд пояснил, что новый температурный рекорд будет установлен и в четверг.

«Дневная температура в этот день прогнозируется от 11 до 13 градусов. Рекорд, конечно, будет побит», – сказал он.

Предыдущий рекорд 5 марта был установлен в 1995 году, тогда воздух прогрелся до 8,9 градуса.

В феврале в Москве впервые за всю историю метеонаблюдений за неделю были побиты пять температурных рекордов подряд.