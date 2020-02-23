Пять температурных рекордов подряд были побиты в Москве за неделю

В Москве впервые за всю историю метеонаблюдений за неделю были побиты пять температурных рекордов подряд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вчера у нас был поставлен пятый рекорд по счету, в Москве было плюс 6,7, а предыдущий рекорд был 6,6 в 1990 году, то есть мы вчера закруглили эту пятидневку очередным рекордом, чего тоже никогда не было за всю историю, впервые такое творится, чтобы пять рекордов подряд», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

Первый температурный рекорд на этой неделе был побит в столице во вторник, когда температура поднялась до плюс шести градусов.

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