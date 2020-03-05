В Кремле призвали не воспринимать отъезд молодежи за границу со знаком «минус»

Отъезд молодых людей на работу из России в другие страны следует расценивать как «обычный круговорот», поскольку молодежи любой страны присуща мобильность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что власти будут создавать все условия для самореализации хороших специалистов в России.

Песков отметил, что государство стремится создать атмосферу, при которой бизнес создает новые рабочие места, реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, который должен составлять костяк экономики, развивает различные программы и оказывает поддержку в виде грантов. В России существуют программы поддержки перспективной талантливой молодежи, сказал он.

Государство выделяет гранты лабораториям, которые способствуют возвращению в Россию специалистов, которые успели поработать за границей, отметил представитель Кремля.

«Какая-то молодежь во всех странах мира хочет уехать, какая-то хочет остаться. Если молодежь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком «минус»: кто-то уезжает, кто-то возвращается», – приводит его слова ТАСС.

Песков напомнил о словах Путина о том, что едут туда, где лучшие условия. «В какой-то момент лучше в каком-то месте, в какой-то определенной стране работать по профилю, за этим наступает момент, когда человек видит для себя более выгодным возвращение в Россию», – отметил представитель Кремля.

По его оценке, «это обычный круговорот, это происходит во всех странах мира абсолютно». Поэтому президент и говорил о задаче делать так, чтобы в самых различных областях в России были наиболее выгодные условия, пояснил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что в нынешней России удержание молодежи в стране советскими методами невозможно. Он уверен, что в России «очень много» талантливых людей, которых можно сравнить с американским предпринимателем Илоном Маском.

В 2019 году сообщалось, что Россия стала привлекательнее для иностранных высококвалифицированных специалистов.

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