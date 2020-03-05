Похожего на Шварценеггера российского робота решили уничтожить

Российская компания Promobot утилизирует робота, в образе которого замечено сходство с актером Арнольдом Шварценеггером, сообщили в пресс-службе компании.

«Указанного человекоподобного робота-няню мы намерены утилизировать. Сейчас он в США, где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать», – отметили в компании, передает РИА «Новости».

В Promobot уточнили, что делают все, чтобы прояснить ситуацию и «не допустить недопонимания и избежать конфликта».

Ранее сообщалось, что Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, так как она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.