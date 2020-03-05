Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, так как она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.

Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявила, что российская фирма якобы неправомерно использовала право актера на публичность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq — Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020

Истцы потребовали от ответчика прекратить использование образа актера и выплатить ему 10 млн долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота.

В исковом документе говорится, что Promobot использует робота-двойника актера в ходе публичных мероприятий для рекламы и продажи своей продукции. После показа робота с внешностью Шварценеггера на выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года адвокат актера Марти Сингер обратился к российской компании с просьбой прекратить использование его образа.

Российская компания, предположительно, заявила, что приостановит демонстрацию робота-двойника, однако в феврале вновь представила его на выставке игрушек в Нью-Йорке.

В октябре 2019 года сообщалось, что компания-резидент фонда «Сколково» Promobot на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге представила Шварценеггеру его робота-двойника. Как сообщил представитель компании, «ему и всем его партнерам очень понравилось».

Робот имитирует внешность актера, может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Его лицо может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе.

Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Также они работают в московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.

В январе 2019 года беспилотный автомобиль Tesla «насмерть» сбил промобота в Лас-Вегасе.