Беспилотный автомобиль Tesla «насмерть» сбил российского робота в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе произошла «авария будущего» – автомобиль Tesla под управлением искусственного интеллекта сбил автономного робота российской компании Promobot, сообщают СМИ.

Судя по опубликованному видео, робот после столкновения отключился, пишет «Комсомольская правда».

Автомобиль Tesla ехал автономно, хотя в салоне находился наблюдатель. При этом после удара машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров после аварии, передает «360» со ссылкой на Daily Mail.

В Promobot сообщили, что из-за полученных повреждений робот не подлежит восстановлению.

В Лас-Вегас робота привезли для участия в Международной выставке потребительской электроники CES-2019. Попавший под машину робот отклонился от маршрута и оказался на проезжей части.

Интернет-пользователи, обсуждая случившееся, не исключили, что «авария будущего» является пиар-ходом.