«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе стартовали демонстрационные поездки беспилотного автомобиля «Яндекса», сообщила представитель компании Мелисса Макдональд.

«Лас-Вегас стал первым местом проведения испытания беспилотных автомобилей «Яндекса» вне России», – приводит ТАСС текст сообщения.

В испытаниях пока участвует один автомобиль. С пятницы желающие могут совершить бесплатные демонстрационные поездки по Лас-Вегасу, испытания продолжатся на Международной выставке потребительской электроники (CES), которая пройдет 8–11 января.

Уточняется, что в поездках на переднем пассажирском сидении находится технический сотрудник компании.

Автомобиль, который используется в испытаниях, был куплен в США. После покупки в него установили необходимую для беспилотной езды технику. Программное обеспечение ориентировано на дороги Лас-Вегаса, где скорость движения может достигать 72 км/ч. Как сообщили в «Яндексе», компании понадобился «лишь месяц», чтобы подготовить машину и ПО.

Число пожелавших испытать беспилотный автомобиль компания не называет, не сообщается и дальнейшая судьба машины после испытаний.