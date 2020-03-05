Самолет Москва – Дубай экстренно сел в Шереметьево

Самолет Airbus А330, вылетевший из Москвы в Дубай, был вынужден совершить экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности навигации, сообщили в авиационных службах.

«Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации», – сказал источник ТАСС.

Отмечается, что посадка в Шереметьево прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Ранее самолет, летевший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за того, что у пассажира произошел сердечный приступ.