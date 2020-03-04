Самолет Челябинск – Москва экстренно сел в Казани из-за пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за того, что у пассажира произошел сердечный приступ, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск – Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров – сердечный приступ», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По данным «Уральских авиалиний», в аэропорту Казани борт встретила скорая медицинская помощь, мужчину 1959 года рождения увезли в больницу.

Напомним, в январе пассажир рейса Москва – Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет приземлился в аэропорту Казани, скончался.