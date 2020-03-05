Британский суд обязал Тинькова сдать российский паспорт

Суд в Лондоне обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, пишут СМИ со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда.

По информации РБК, полиция забрала у бизнесмена кипрское удостоверение личности.

Российский паспорт Тиньков должен был сдать до 16.00 по местному времени 2 марта.

Кроме того, у бизнесмена изъяли документ, подтверждающий резидентство в Италии.

Представитель суда пояснил, что Тиньков не должен подавать заявления на какие-либо международные проездные документы. Также его обязали регулярно – по понедельникам, средам и пятницам – отмечаться в полицейском участке.

На прошлой неделе сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.