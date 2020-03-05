Власти Турции отказались считать себя шантажистами

Анкара не использует беженцев как средство политического шантажа, заявил специальный советник президента Турции Ибрагим Калын.

Он заявил, что власти Турции не пытаются «создать искусственный кризис», но не собираются удерживать людей силой на своей территории.

Турция также заявила об обязанности европейских стран принимать беженцев в соответствии с международным правом, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Star.

Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев.

Границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. мигрантов.

При этом мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.