Аваков попросил Раду помочь с реализацией наркотиков

Глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к Верховной раде с просьбой определиться со способом реализации наркотиков, которые оказались у полиции в результате изъятий.

Аваков отметил, что полиция оказалась «крупнейшим держателем наркопрепаратов» на Украине. В результате изъятий у правоохранителей хранятся 2 т каннабиса, 1,1 т героина, тонна кокаина, 400 кг амфетаминов, 300 кг гашиша «и так далее».

Министр попросил нардепов «определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2019 году Ульяна Супрун, занимая должность и.о. министра здравоохранения Украины, предложила легализовать в стране медицинскую марихуану.

Украина занимает лидирующие позиции по транзиту наркотиков.

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