Советский олимпийский чемпион Шавлакадзе умер в Тбилиси

Легендарный советский легкоатлет, прыгун в высоту, олимпийский чемпион 1960 года, заслуженный мастер спорта СССР Роберт Шавлакадзе скончался в Тбилиси в возрасте 86 лет. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О смерти Шавлакадзе заявила Федерация легкой атлетики Грузии.

Личный рекорд Шавлакадзе – 2 метра 17 сантиметров. Римскую Олимпиаду он выиграл с результатом 2 метра 16 сантиметров. Современники отмечали его характер и волю к победе.

Шавлакадзе стал первым советским Олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту.

После обретения Грузией независимости он заведовал кафедрой физического воспитания Аграрного университета, был награжден Орденом Вахтанга Горгасали второй степени.