Роскомнадзор решил заблокировать фейковые сведения о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокирует несколько страниц в Facebook и во «ВКонтакте» с недостоверными данными о распространении нового коронавируса.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор отметил, что в соответствии с процедурой, закрепленной законодательством, ведомство последовательно ограничивает доступ к ресурсам и вносит эти ссылки и их копии в реестр запрещенной информации, а также направляет уведомления владельцам площадок или хостинг-провайдерам.

Во вторник глава национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил наказывать за распространение недостоверных данных по новому коронавирусу.