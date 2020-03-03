Рошаль предложил наказывать за распространение лжи о коронавирусе

Глава национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил наказывать за распространение недостоверных данных по новому коронавирусу.

«Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего (массового заражения коронавирусом в России – прим. ВЗГЛЯД), спокойно надо жить и спокойно работать», – заявил Рошаль, передает ТАСС.

Он добавил, что вирус не на много опаснее, чем грипп, от которого «умирает еще больше людей в мире». Эксперт призвал не поддаваться панике и не бежать в аптеки закупать лекарства.

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Между тем число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.