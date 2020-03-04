Умер адмирал флота, ветеран ВОВ Алексей Сорокин

Адмирал флота, участник Великой Отечественной войны Алексей Сорокин умер в Москве после продолжительной болезни в возрасте 97 лет, сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

«4 марта 2020 года <...> после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни активный участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Сорокин Алексей Иванович», – передает ТАСС сообщение Клуба военачальников.

Там добавили, что президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов от имени членов Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким адмирала.

«В ночь на среду адмирал флота Сорокин скончался в военном госпитале имени Мандрыко. Предположительно он будет похоронен 6-7 марта на военно-мемориальном кладбище в Мытищах», - сказал руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Алексей Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской (ныне Нижегородской) области. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.

C 1964 г. служил на Тихоокеанском флоте, c 1973 года является членом Военного совета, занимал должность начальника политуправления Северного флота, c 1980 - начальником политического управления ВМФ, а c 1981 года - первый заместитель начальника Главного политического управления. В 1989 назначен военным инспектором-советником группы Генеральных инспекторов Минобороны СССР.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Ленина, Почета, медалями. Уволен с военной службы в 1992 году.