Толстый кот Виктор первым полетел по новым правилам авиаперевозки

Толстый кот Виктор, ставший известным после того, как его из-за веса не пустили на борт самолета, стал первым животным, полетевшим по новым правилам перевозки в авиакомпании S7.

Об этом сообщил хозяин кота Михаил Галин на своей странице в Facebook.

«Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан! Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, – это кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране», – написал мужчина.

Также он опубликовал фото с котом и отметил, что новые правила перевозки в S7 – «первый весомый результат» большой работы огромного количества людей.

Ранее авиаперевозчик S7 сообщил, что с марта увеличил допустимый вес животных на рейсе до 10 килограммов. Ранее в компании действовало ограничение по весу животного в 8 килограммов.

Напомним, в ноябре сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. За нарушение правил «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности.

Галин признал свою неправоту, но подчеркнул, что не имел морального права сдавать питомца в багаж, так как Виктор не мог там лететь из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

История вызвала широкий общественный резонанс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наказание со стороны «Аэрофлота» выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны.