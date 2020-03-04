Медсестра из Сиэтла рассказала о проблемах в больницах в связи с коронавирусом

Медсестра из отделения неотложной медицинской помощи в Сиэтле Паула Рюдебуш рассказала об отсутствии в больницах тестов на коронавирус, а также о невозможности изолировать пациентов с легкими симптомами заболевания.

Девушка рассказала на своей странице в Facebook, что в клинике, где она работает, не выдают медицинские маски, сотрудники должны приносить собственный респиратор.

Также медсестра отметила, что на данный момент в больнице нет возможности проводить тест на коронавирус, а также изолировать пациентов с легкими симптомами заболевания, которые могут способствовать распространению вируса.

«Новостные агентства рассказывают людям с симптомами о необходимости пройти тест, не учитывая то, что в настоящее время у нас нет таких тестов, а нынешняя практика тестирования CDC не позволяет провести необходимое обследование пациентов или сотрудников», – отметила девушка.

По ее словам, когда у пациента фиксируют симптомы коронавируса, сотрудников больницы просят провести тест и сделать рентген грудной клетки, после чего отправляют пациентов домой с рекомендациями по лечению симптомов, «если только они не нуждаются в госпитализации».

«Хотя это правильный способ лечения пациентов с легкими респираторными заболеваниями, это не сдерживает распространение инфекционных заболеваний», – подчеркнула медсестра.

Рюдебуш считает, что число зараженных коронавирусом людей может быть больше, поскольку в больницах просто нет возможности проверять людей.

«Пациенты в гневе из-за того, что они не могут быть проверить на COVID-19, они кричали, ругались, бросали грязные маски и даже оплевывали пол и стены на выходе», – посетовала медсестра, отметив, что сотрудники не принимают никаких решений, они просто пытаются лечить пациентов.

Она рекомендовала тщательно мыть руки, самоизолироваться в случае обнаружения симптомов заболевания и обращаться за медицинской помощью.

В среду число жертв коронавируса в США выросло до девяти человек.

Ранее сообщалось, что чиновники США в сфере здравоохранения не рекомендуют закупаться масками для борьбы с распространением коронавируса, поскольку большинство граждан носят их неправильно, что увеличивает риск подхватить заболевание.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.

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