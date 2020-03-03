Медицинские маски сочли опасными в борьбе с коронавирусом в США

Чиновники США в сфере здравоохранения не рекомендуют закупаться масками для борьбы с распространением коронавируса, поскольку большинство граждан носят их неправильно, что увеличивает риск подхватить заболевание.

Эксперт в области мирового здравоохранения из Джорджтаунского университета Ребекка Катц заявила в эфире CNN, что с непривычки люди, носящие маски, будут чаще прикасаться к лицу, чтобы их поправить, передает RT.

«Дело в том, что наши руки – самые распространенные переносчики вируса. Чем больше вы трогаете лицо, тем больше у вас шансов заболеть. Крупные магазины розничной продажи отмечают, что маски смели с полок, но их дефицит может спровоцировать цепную реакцию», – предупредила Кац.

Доктор Джером Адамс отметил, что масок может не хватить работникам здравоохранения, поскольку это средство защиты массово скупают в магазинах.

Кац отметила, что нельзя носить маску на протяжении нескольких дней, поскольку бактерии и микробы могут пройти сквозь нее за этот срок.

Опрошенные CNN эксперты советуют чаще пользоваться мылом и домашними чистящими средствами, накопить запасы медикаментов, которые уже прописаны.

Директор Национального института доктор Энтони Фоци посоветовал мыть руки как можно чаще, в случае кашля прикрывать рот локтем, а не ладонью, и держаться подальше от больших скоплений людей, где кашляют и чихают.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что медицинские маски, продающиеся в российских аптеках, эффективно защищают от коронавируса.

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Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.