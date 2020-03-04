Роскачество раскрыло маркетинговые уловки в преддверии 8 Марта

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки продавцов перед 8 Марта. Накануне праздников магазины намеренно завышают цену на электронику, поскольку многие женщины хотели бы получить именно такой подарок, сообщили в Роскачестве.

«Женщины любят мужчин, которые умеют рисковать, но не когда дело касается покупки подарка к 8 марта. Берегите свои деньги и не ведитесь на заоблачно низкие цены и маркетинговые уловки», – предупреждают эксперты, сообщает РИА «Новости».

По результатам опроса, больше половины мужчин начинают выбирать подарок прекрасной половине общества за неделю до Международного женского дня. При поиске идеи для подарка треть мужчин придумывают варианты сами, треть – понимают по намекам, оставшаяся часть – прямо спрашивает.

Эксперты советуют при покупке смартфона в качестве подарка сперва сравнить цену в независимом агрегаторе, который учитывает стоимость всех товаров в интернете.

«Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена ... К 8 Марта магазины могут делать заманчивые предложения о подарках», – говорится в сообщении.

Лучше всего отслеживать цены на необходимый девайс сразу после нового года, чтобы дождаться лучшей цены в феврале. Так можно заранее выбрать подарок и на 23 февраля, и на 8 марта, советуют эксперты.

«Реальные скидки, конечно, встречаются, но они зависят не от праздников, а от стратегии производителя», – отмечается в сообщении.

В Роскачестве также отметили, что иногда ритейлеры создают искусственный дефицит товаров. В этой связи желательно проверять цены на товары в этом магазине несколько недель и сравнивать их с ценами в других торговых точках, добавили в Роскачестве.

Ранее Роскачество по итогам исследования российской и иностранной губной помады обнаружило в составе никель и кадмий.