Роскачество раскрыло маркетинговые уловки в преддверии 8 Марта

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России и ее стабильности? Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей держав «большой пятерки» – стран постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная встреча «большой пятерки» может состоятся раньше. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Киев запустил телеканал для «заблудших украинцев»

Новый телеканал пытается намекнуть жителям Донбасса, что их дом где-то в другом местеФото: www.nrada.gov.ua
С 1 марта у жителей ДНР, ЛНР и Крыма стало на одно развлечение больше. Позаботились об этом в Киеве, запустив вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева. Сработает ли этот метод? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
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Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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              Роскачество раскрыло маркетинговые уловки в преддверии 8 Марта

              4 марта 2020, 08:37

              Текст: Евгения Шестак

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              Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки продавцов перед 8 Марта. Накануне праздников магазины намеренно завышают цену на электронику, поскольку многие женщины хотели бы получить именно такой подарок, сообщили в Роскачестве.

              «Женщины любят мужчин, которые умеют рисковать, но не когда дело касается покупки подарка к 8 марта. Берегите свои деньги и не ведитесь на заоблачно низкие цены и маркетинговые уловки», – предупреждают эксперты, сообщает РИА «Новости».

              По результатам опроса, больше половины мужчин начинают выбирать подарок прекрасной половине общества за неделю до Международного женского дня. При поиске идеи для подарка треть мужчин придумывают варианты сами, треть – понимают по намекам, оставшаяся часть – прямо спрашивает.

              Эксперты советуют при покупке смартфона в качестве подарка сперва сравнить цену в независимом агрегаторе, который учитывает стоимость всех товаров в интернете.

              «Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена ... К 8 Марта магазины могут делать заманчивые предложения о подарках», – говорится в сообщении.

              Лучше всего отслеживать цены на необходимый девайс сразу после нового года, чтобы дождаться лучшей цены в феврале. Так можно заранее выбрать подарок и на 23 февраля, и на 8 марта, советуют эксперты.

              «Реальные скидки, конечно, встречаются, но они зависят не от праздников, а от стратегии производителя», – отмечается в сообщении. 

              В Роскачестве также отметили, что иногда ритейлеры создают искусственный дефицит товаров. В этой связи желательно проверять цены на товары в этом магазине несколько недель и сравнивать их с ценами в других торговых точках, добавили в Роскачестве.

              Ранее Роскачество по итогам исследования российской и иностранной губной помады обнаружило в составе никель и кадмий.


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