Роскачество нашло никель и кадмий в губной помаде

Роскачество по итогам исследования российской и иностранной губной помады обнаружило в образцах ряда торговых марок никель и кадмий, говорится в сообщении организации.

«В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем, мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий – в пяти торговых марках», – говорится на сайте Роскачества.

Специалисты проверили 20 торговых марок помады стоимостью от 182 до 2 737 рублей: семь – из Франции, четыре – из России, две – из Бельгии, а также по одному образцу с острова Тайвань и британского, немецкого, итальянского, польского, американского, швейцарского происхождения.

В образцах не были обнаружены грибы, кишечная и синегнойная палочки, золотистый стафилококк, а также энтеробактерии. К органолептическим показателям претензий также не возникло.

Однако проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти торговых марок, у шести образцов оказались негерметичные упаковки.

Одновременно с тем эксперты обнаружили нарушения в маркировке помады. На упаковке должен находиться цветовой индикатор, но в восьми случаях цветового индикатора не было вообще, а в четырех случаях оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.

Ранее Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах.