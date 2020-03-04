Германия решила передать России данные о советских военнопленных

Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По словам посла, в 2019 году министры иностранных дел ФРГ и России договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену. Соответствующее соглашение было подписано осенью в Берлине.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях. И это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», – передает РИА «Новости» слова фон Гайра на вечере, посвященном памяти военнопленных, в своей резиденции в Москве.

Напомним, в конце сентября 2019 года Российский государственный военный архив (РГВА) и Федеральный архив Германии подписали соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».