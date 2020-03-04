«Мини-Майк» Блумберг ответил на насмешки Трампа

Кандидат в президенты США Майк Блумберг отреагировал на слова главы американского государства Дональда Трампа, который насмехался над ростом Блумберга.

Трамп называет Блумберга «мини-Майком». Блумберг ответил на это: «В тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше».

Действующий президент США заявил, что Блумберг стал главным неудачником праймериз среди демократов. По мнению Трампа, «политические» консультанты его надули», передает РИА «Новости».

Как заявил Трамп, Блумберг «спустил 700 млн долларов в канализацию и не получил ничего, кроме клички «мини-Майк», а также полностью разрушенной репутации».

«Есть, к чему стремиться, Майк!» – добавил Трамп.

В феврале Трамп назвал худшим в истории выступление Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

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