У памятника советскому солдату на Украине оторвали голову

В Тернопольской области вандалы разрушили памятник советскому солдату, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Неизвестные оторвали голову памятнику и часть руки, сообщается на сайте Нацполиции.

«Выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили часть разрушенного памятника воинам Второй мировой войны, а именно – сорванную голову и часть руки воина. На земле были разбиты обломки бетонной конструкции», – рассказали в пресс-службе.

Свидетелей происшествия нет, так как жители поселка придерживаются карантинного режима и редко покидают дома.

Против разыскиваемых вандалов возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст.297 УК – надругательство над могилой или телом усопшего. Им грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок.